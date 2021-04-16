В РСПП предложили развивать круглогодичную навигацию на юге России

Развивать круглогодичную навигацию по внутренним водным путям на юге России может быть выгоднее, чем ожидать строительство шлюза на Городецком гидроузле для решения проблемы обмеления Волги, считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Для выбора варианта развития внутренних водных путей России стоит оценить потенциальные инвестиции и ожидаемый результат.

Чтобы помочь "умирающему" водному транспорту нужно выбрать самый эффективный путь, заметил председатель подкомиссии по морскому, речному транспорту и портовой индустрии РСПП Роман Троценко.

"Для нас самым большим подарком был бы не Городец, а круглогодичная навигация на юге России", - сказал он в ходе заседания подкомиссии. Выйти на круглогодичную навигацию нужно и можно на Волго-Донском канале. Это позволит перевозить грузы по воде из Каспийского моря, далее в Астрахань, Волгоград, затем по Волго-Донскому каналу с выходом в Азовское море. Уже есть инженерные решения для предотвращения образования льда, например, системы перемешивания воды, сказал Троценко.

Неразвитость внутренних водных путей России сдерживает экономическое развитие регионов. На Поволжье развивают производство растительного масла, но на север страны отправить по реке товар не могут, так как нет необходимых глубин. В итоге потребители переплачивают за продукт в одной части страны, когда в другой производители терпят убытки из-за низких цен. Каждую осень в приволжских регионах падает цена на высокосортную муку, так как производители не могут вывезти зерно и вынуждены перемалывать его. В Череповце развивают производство удобрений, но не могут отправить товар на экспорт к Черному морю. Предприятия и их работники теряют доходы. Транзитные грузы также невозможно доставить из Черного моря на Балтику, отметили представители транспортных компаний.

Одну из ключевых проблем речного судоходства в России - обмеление Волги пытаются решить годами. Средневолжское территориальное управление Росрыболовства даже обращалось в суд по фактам обмеления Волги из-за нарушения правил охраны водных биологических ресурсов. В Минтрансе поддерживают вариант строительства низконапорного гидроузла около Нижнего Новгорода. Но против этого проекта выступают в Нижегородской области, опасаясь подтоплений. Рассматривается также вариант строительства дополнительной камеры шлюза уже работающего Городецкого гидроузла, а также проведение углубления дна реки. Работы по устранению мелководных участков на Волге от Городца до Нижнего Новгорода начнут в этом году, сообщал ранее заместитель министра транспорта Александр Пошивай.

Но дополнительный шлюз позволит только увеличить пропускную способность узкого участка реки, но не глубину, отмечают представители судоходных компаний. То есть большегрузные суда все равно не смогут проходить проблемный участок. А на строительство Нижегородского гидроузла требуется около 70 млрд рублей. В РСПП сомневаются, что деньги найдутся быстро.

Развитие южных водных путей обойдется дешевле. При этом можно будет привлечь новые грузы, в том числе идущие транзитом из Азии, считают в РСПП. К тому же расширению периода навигации на юге поможет завершение строительства Багаевского гидроузла.

Водным путем Азов - Дон проходит в среднем 12 млн тонн грузов в год, а максимальная пропускная способность - 14 млн тонн. Но на этой транспортной артерии нужно поменять два деревянных шлюза.

Для проработки южного направления в РСПП нужно создать рабочую группу и заказать исследование для экономического обоснования необходимых инженерно-технических работ и потенциальных грузопотоков, отметил Троценко.