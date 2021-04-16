В Техасе два человека убиты в перестрелке с полицией

В городе Сан-Антонио, штат Техас, пассажиры автомобиля, остановленного полицейским для проверки, начали стрельбу. Сотрудник полиции открыл ответный огонь. В результате перестрелки были убиты водитель и один пассажиров автомобиля, полицейский получил ранение. Об этом сообщил 16 апреля официальный представитель полиции Сан-Антонио на пресс-конференции.

Причина столь агрессивного поведения находившихся в остановленном автомобиле не уточняется.

Минувшей ночью сходный инцидент произошел в международном аэропорту Сан-Антонио. Там мужчина на автомобиле врезался в один из терминалов аэропорта, после чего выскочил из машины и начал беспорядочную стрельбу. Полиция аэропорта открыла ответный огонь. В результате перестрелки пострадали два человека, а злоумышленник скончался от полученного ранения на пути в больницу. Полиция завила, что уже имела дело с ним, и что у него были проблемы с психическим здоровьем.