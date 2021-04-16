Новости

В Якутии белый медведь ушел за 700 километров от берега океана 04:49
Амурский бизнес заплатит 2 млн рублей за героев известного мультика 04:43
НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете 04:42
Стала известна причина сбоя при стыковке корабля "Прогресс" с МКС 04:30
В Техасе мужчина открыл стрельбу возле аэропорта 04:17
В Аргентине начались протесты против ужесточения санитарных мер 03:52
Врач-диетолог рассказала о плюсах и минусах березового сока 03:51
В Минпромторге объяснили рост цен на куриные яйца 03:25
Еще в четырех префектурах Японии усилят меры против коронавируса 03:22
Россияне назвали необходимую для комфортной жизни сумму сбережений 02:33
Власти Португалии анонсировали новый этап снятия санитарных барьеров 02:28
В Абхазии пообещали не останавливать машины с российскими номерами 01:57
Роспотребнадзор предложил повторно тестировать туристов на COVID-19 01:30
В Ираке нашли спрятанный боевиками тайник с золотом и валютой 00:51
Россиянин Рыжиков передал командование МКС американке Уокер 15.04.2021
Рублев сыграет в четвертьфинале турнира в Монте-Карло с Надалем 15.04.2021
В Гидрометцентре предупредили о возвращении ночных заморозков 15.04.2021
Обнародовал список приглашенных на похороны принца Филиппа 15.04.2021
Греф оценил последствия от санкций США на госдолг РФ 15.04.2021
DJI представила новый дрон за 98 тысяч рублей 15.04.2021
Слуцкий: Польша действует как вассал США, высылая российских дипломатов 15.04.2021
В Совфеде пообещали Польше жесткий ответ на высылку российских дипломатов 15.04.2021
Убивший Альберта Рыжего киллер арестован на два месяца 15.04.2021
Мишустин распорядился возвратить туристам деньги за аннулированные туры 15.04.2021
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 32,6 тысячи человек 15.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
16.04.2021 04:17
Рубрика: В мире

В Техасе мужчина открыл стрельбу возле аэропорта

Мужчина устроил стрельбу возле международного аэропорта Сан-Антонио, что в штате Техас, передает местный телеканал KSAT.

Неизвестный устроил стрельбу в трех спа-салонах Джорджии

Как сообщается, мужчина на машине врезался в один из терминалов, выпрыгнул из транспорта и стал стрелять по зданию и стражам порядка. По данным начальника местной полиции, у нападавшего было много патронов и он стрелял без разбора, пишет РИА Новости.

Был открыт ответный огонь. Нападавший скончался в больнице. Пострадали еще двое. Сообщается, что у мужчины, который устроил перестрелку, были проблемы с психикой. Аэропорт уже работает в привычном режиме.

В мире США

Главное сегодня

Роспотребнадзор предложил повторно тестировать туристов на COVID-19
В Минпромторге объяснили рост цен на куриные яйца
Россияне назвали необходимую для комфортной жизни сумму сбережений
Мишустин распорядился возвратить туристам деньги за аннулированные туры
В Совфеде пообещали Польше жесткий ответ на высылку российских дипломатов
МИД РФ: Россия хочет отношений с США на взаимовыгодной основе
США выбрали дату вывода своих войск из Афганистана