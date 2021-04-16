В Техасе мужчина открыл стрельбу возле аэропорта

Мужчина устроил стрельбу возле международного аэропорта Сан-Антонио, что в штате Техас, передает местный телеканал KSAT.

Как сообщается, мужчина на машине врезался в один из терминалов, выпрыгнул из транспорта и стал стрелять по зданию и стражам порядка. По данным начальника местной полиции, у нападавшего было много патронов и он стрелял без разбора, пишет РИА Новости.

Был открыт ответный огонь. Нападавший скончался в больнице. Пострадали еще двое. Сообщается, что у мужчины, который устроил перестрелку, были проблемы с психикой. Аэропорт уже работает в привычном режиме.