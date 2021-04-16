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16.04.2021 12:40
Рубрика: Происшествия

Видео: ФСБ изъяла 160 тонн контрабандных сигарет на 3,2 млн долларов

Текст: Иван Егоров
ФСБ во время спецоперации в Москве выявила крупный канал контрабанды сигарет из ОАЭ. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в Москве с поличным был задержан организатор канала - гражданин России - и его пособники. Задержание произошло в момент передачи 800 тысяч долларов от покупателей 40 тонн контрабандных сигарет.

По данным ЦОС, во время дальнейших мероприятий на складах контрабандистов было изъято еще 120 тонн сигарет производства ОАЭ рыночной стоимостью 2,4 млн. долларов США. На кадрах оперативного видео показано задержание контрабандистов. На вопрос сотрудников ФСБ к водителю одной из фур: "Что везете?". Тот ответил, что "томатную пасту". По факту оказалось, что грузовик был доверху набит коробками с сигаретами.

Фото: iStock
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По данным спецслужбы, контрабанда была частично перемещена через Астраханскую таможню. Как отметили в ЦОС ФСБ, ущерб бюджету России в виде неуплаченных акцизов, таможенных платежей и НДС предварительно оценивается в 6,1 млн. долларов США.

Следственным подразделением МВД России возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о контрабанде табачных изделий и сбыте товаров и продукции без маркировки. Также по результатам экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей.

Как напомнили в ФСБ, в августе 2020 года также на Астраханской таможне органами безопасности совместно со СК России был пресечен канал контрабанды 100 тонн арабских сигарет. Организатор контрабанды решением суда - гражданка России - приговорена к 3 годам лишения свободы. Кроме того, СК России расследует дело в отношении задержанного сотрудниками ФСБ начальника Астраханской таможни Южного таможенного управления ФТС России генерала Ильдара Саидова по факту превышения им должностных полномочий.

Происшествия Преступления Криминал Правительство ФСБ РГ-Видео

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