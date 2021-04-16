ВОЗ зафиксировала двукратный рост заболеваемости COVID-19 за два месяца

За последние два месяца в мире зафиксирован двухкратный рост заболеваемости COVID-19. Таким образом, мир приближается к самому высокому уровню распространения коронавируса за все время пандемии, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, резкий рост заболеваемости фиксируется в странах, которые ранее избежали широкого распространения инфекции.

Речь идет, в частности, о Папуа-Новой Гвинее: в прошлом году здесь было зарегистрировано менее 900 заболевших и девять летальных исходов, а сейчас - более 9300 случаев заражения и 82 летальных исхода, сообщает ТАСС.

По данным ВОЗ, рост заболеваемости COVID-19 в мире продолжается седьмую неделю подряд. Рост смертности, в свою очередь, фиксируется четвертую неделю подряд.

На прошлой неделе было выявлено более 4,5 миллиона новых случаев (плюс 11% у уровню предыдущей недели), а смертность выросла на 7%.