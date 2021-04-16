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16.04.2021 03:51
Рубрика: Общество

Врач-диетолог рассказала о плюсах и минусах березового сока

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова советует не пить много свежесобранного березового сока, иначе возникнут проблемы с желудочно-кишечным трактом. Возможна и аллергическая реакция, предупреждает врач, мнение которого приводит РИА Новости.

Фото: iStock
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"Умеренное употребление сока, примерно один-два стакана в день, при условии соблюдения правил сбора и хранения напитка, не повредит", - говорит Стародубова. Она напомнила, что березовый сок - это сахар, органические кислоты, калий, магний, витамин С, сапонины и дубильные вещества, обладающие местным противовоспалительным действием. Кстати, именно сапонины могут вызвать вздутие живота, метеоризм и нарушения стула .

В свежесобранном березовом соке содержание сахаров невелико - всего два процента. А вот в том, что продается в магазинах, сахара намного больше.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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