Врач-диетолог рассказала о плюсах и минусах березового сока

Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова советует не пить много свежесобранного березового сока, иначе возникнут проблемы с желудочно-кишечным трактом. Возможна и аллергическая реакция, предупреждает врач, мнение которого приводит РИА Новости.

"Умеренное употребление сока, примерно один-два стакана в день, при условии соблюдения правил сбора и хранения напитка, не повредит", - говорит Стародубова. Она напомнила, что березовый сок - это сахар, органические кислоты, калий, магний, витамин С, сапонины и дубильные вещества, обладающие местным противовоспалительным действием. Кстати, именно сапонины могут вызвать вздутие живота, метеоризм и нарушения стула .

В свежесобранном березовом соке содержание сахаров невелико - всего два процента. А вот в том, что продается в магазинах, сахара намного больше.