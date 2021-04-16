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Вышел трейлер мультсериала по "Обители зла"

Новости
    16.04.2021, 11:19
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Netflix показал тизер-трейлер своего анимационного сериала "Обитель зла: Бесконечная тьма" (Resident Evil: Infinite Darkness). Ролик размещен на YouTube-канале платформы.

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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Шоу будет посвящено главным героям игры Resident Evil 2 - Клэр Редфилд и Леону Скотту Кеннеди. Премьера - в июле.

Авторы сулят сплетение "кошмара, экшна и тайны", а также "беспрецедентно красивую и реалистичную "картинку".

Сценарист и постановщик японо-американского проекта - Хироюки Кобаяси ("Обитель зла 2: Апокалипсис", "Обитель зла: Вырождение", "Обитель зла 4: Жизнь после смерти", "Обитель зла: Проклятие", "Обитель зла: Возмездие", "Обитель зла: Последняя глава", "Обитель зла: Вендетта", а также франшиза "Девочка-волшебница").

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