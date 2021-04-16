Захарова: Энергетическая война - это не "Северный поток", а блокада Крыма

По словам Захаровой, "энергетическая война" - это не строительство газопровода, а блокада Крыма, когда в октябре 2015 года полуостров был отключен от электроэнергии, которая шла с территории Украины.

"Помните, ЗеПрезидент, как в октябре 2015 года так называемыми "крымскотатарскими и украинскими активистами" были повреждены опоры линий электропередачи, связывающих российский полуостров с континентальной Украиной? 20 - 22 ноября того же года неизвестные взорвали опоры четырёх ЛЭП, в результате чего были полностью прекращены поставки электроэнергии в Крым и часть прилегающей к нему территории самой Украины. При этом активисты-диверсанты в течение двух недель препятствовали восстановлению опор", написала Захарова.

Кроме того, дипломат напомнила, что помимо поставок электроэнергии также блокировались железнодорожное сообщение и водные пути в Крым. "Результатом этого мог быть геноцид", написала она.

При этом, подчеркнула Захарова, Россия ответила на начатую Киевом энергетическую войну ассиметрично, построив в кратчайшие сроки инфраструктуру для обеспечения полуострова электричеством. "В мае 2016 года приведён в действие энергомост "Кубань - Крым", благодаря которому с материковой части России на полуостров поступает электроэнергия. Активно вводятся новые энергогенерирующие мощности: введены в строй Таврическая и Балаклавская ТЭС, суммарной мощностью 940 МВт. В этом году в России запустили мощный Бельбекский водозабор, который уже дал Севастополю более миллиона кубов воды. Идёт строительство опреснительной установки в Сакском районе", написала она. А попытка транспортной блокады Крыма привела к строительству самого длинного в Европе Крымского моста - крупнейшего инфраструктурного проекта на всем постсоветском пространстве, напомнила дипломат.

"Вот это все и есть энергетическая война киевского режима, решительный и мирный ответ на которую дала Россия. А проект "Северный поток - 2" - это бизнес, цивилизованный и выгодный", отметила она.