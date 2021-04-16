Захватившему заложников в банке в Тбилиси грозит до 14 лет тюрьмы

Задержанному злоумышленнику, который 16 апреля захватил семь заложников в филиале Банка Грузии в районе Авлабар в центре Тбилиси, грозит от 9 до 14 лет тюремного заключения и ограничение в правах на приобретение и ношение оружия. Об этом сказано в сообщении МВД Грузии.

Против обвиняемого в нападении на банк Н.Ц. возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК Грузии, в частности - по статье о захвате в качестве заложника двух или более лиц и по статье о противоправном приобретении, хранении или ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Днем 16 апреля вооруженный огнестрельным оружием Н.Ц. захватил семь заложников в отделении Банка Грузии. Позднее он отпустил шестерых. В ходе спецоперации полиция задержала преступника.

Это уже третье нападение на банки в Грузии за последние полгода.