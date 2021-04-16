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16.04.2021 13:29
Рубрика: В мире

Захвативший заложников в тбилисском банке мужчина задержан

Текст: Константин Волков

Ворвавшийся с целью грабежа в здание филиала Банка Грузии в Тбилиси вооруженный человек задержан, заложники освобождены, сообщают грузинские СМИ.

В Северодвинске арестовали мужчину, захватившего заложницу в МФО

Филиал расположен рядом со станцией метро Авлабари в центре грузинской столицы. В настоящее время вход и выход на станцию перекрыты из-за спецоперации, проводившейся полицией.

Ранее сообщалось, что злоумышленник отпустил несколько заложников и оставил только одного.

Мотивы нападения пока что остаются неизвестными.

Это уже третья попытка ограбления банка в Грузии за последние шесть месяцев.

В мире экс-СССР Грузия Захваты заложников

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