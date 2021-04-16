Заявление МИД РФ об ответных мерах в связи с враждебными действиями США

Предпринятый Администрацией Дж.Байдена очередной выпад против нашей страны, разумеется, не может оставаться без ответа. В Вашингтоне, похоже, не желают мириться с тем, что в новых геополитических реалиях нет места одностороннему диктату, а обанкротившиеся сценарии "сдерживания Москвы", на которые США продолжают недальновидно делать ставку, чреваты лишь дальнейшей деградацией российско-американских отношений.

На этом фоне лицемерно звучат призывы из-за океана воздержаться от эскалации, а по сути согласиться с тем, что с нами пытаются разговаривать с позиции силы. Неоднократно предупреждали и доказывали на практике, что санкционное и иное давление не только бесперспективно, но и обернется пагубными последствиями для тех, кто решается на подобные провокации.

В ответ на антироссийские санкции в ближайшее время будут введены следующие контрмеры.

- На основе взаимности последует высылка сотрудников дипломатических миссий США в количестве, соразмерном с осуществленной американскими властями акцией против российских дипломатов.

К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели Администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов.

- Ограничивается практика задействования Посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Выдача им соответствующих виз будет сведена к минимуму: до 10 чел. в год на основе взаимности.

- В строгом соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических сношениях и российским законодательством, включая Трудовой кодекс, будут приняты меры по полному прекращению практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан Российской Федерации и третьих стран.

- В связи с систематическими нарушениями сотрудниками диппредставительств США правил осуществления поездок по территории Российской Федерации, прекращается действие двустороннего Меморандума 1992 г. "О понимании в отношении "открытой суши".

- Имеется в виду прекратить деятельность в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца, особенно на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу.

- Очевидно, что из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций.

Данные шаги - лишь часть имеющихся в нашем распоряжении возможностей. Звучащие в заявлениях американской стороны угрозы ввести новые наказания, к сожалению, показывают, что в Вашингтоне нас слышать не хотят и не ценят ту сдержанность, которую мы проявляли, несмотря на высокий градус напряженности, целенаправленно нагнетавшийся еще со времен президентства Б.Обамы.

Напомним, что после масштабной высылки российских дипломатов в декабре 2016 г. и захвата объектов российской дипсобственности в США мы семь месяцев не предпринимали никаких ответных шагов. Наша реакция последовала лишь тогда, когда в августе 2017 г. Россия на законодательном уровне была объявлена противником Америки.

Вообще, в сравнении с российскими дипмиссиями в США, американское Посольство в Москве действует в более комфортных условиях, имея численное преимущество и активно используя труд на месте принятых росграждан. Эта такая форма диспаритета, которая позволяет "титульным" дипломатам высвобождать время для более сфокусированных усилий на одном из основных, доктринально закрепленных направлений внешней политики Вашингтона - вмешательстве в наши внутренние дела.

Кстати, скоро на официальном портале МИД России будут обнародованы имена восьми действующих и бывших американских высокопоставленных чиновников и деятелей, причастных к разработке и реализации антироссийского курса. Им на бессрочной основе закрывается въезд в Российскую Федерацию. Это зеркальный ответ на санкции против российских официальных лиц, которых США в прошлом месяце внесли в свой "черный список".

Сейчас самое время, чтобы США продемонстрировали благоразумие, отказавшись от конфронтационного курса. В противном случае будет реализован набор таких болезненных для американской стороны решений, как, например, предписание диппредставительствам США уменьшить до 300 чел. численность персонала в России. Тем самым будет установлен реальный паритет по двусторонним загранучреждениям, поскольку до сих пор при определении американской квоты в 455 сотрудников мы засчитываем 155 чел., командированных в наше Постпредство при ООН в Нью-Йорке. А ведь это совершенно не двусторонняя миссия.

Есть и другие опции. Мы, конечно, понимаем ограниченность наших возможностей зеркально "ущемить" американцев экономически. Но определенный ресурс в этом плане присутствует, и он тоже будет задействован, если в Вашингтоне предпочтут двигаться по санкционной спирали.

Все это - не наш выбор. Мы хотели бы избежать дальнейшей эскалации с США. Готовы к спокойному и профессиональному диалогу с американской стороной в интересах поиска путей нормализации двусторонних связей. Однако реальность такова, что из Вашингтона мы слышим одно, а на практике видим совершенно другое. Сомнений быть не должно - ни одна санкционная "волна" безнаказанной не останется.

Разумеется, услышали заявления Президента Дж.Байдена о заинтересованности в "стабильных, конструктивных и предсказуемых" отношениях с Россией, включая инициативу проведения российско-американского саммита. Когда это предложение прозвучало, оно было воспринято позитивно и сейчас изучается в контексте реально складывающейся ситуации.

Источник: сайт МИД России