Законопроект о легализации старых домов внесут в Госдуму осенью

Законопроект о легализации домов, построенных до 1998 года, планируется внести в Госдуму в сентябре. Об этом рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский на итоговой коллегии ведомства.

На рассмотрение правительства законопроект предполагается представить в июне.

Сейчас идет анализ, сколько объектов затронет этот законопроект. По экспертным оценкам, речь идет о 3-5 тысячах домов в каждом регионе.

В случае принятия законопроекта их хозяева смогут оформить свои права на дома по старым, сейчас не признаваемым документам, и смогут распоряжаться этим имуществом.