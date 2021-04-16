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16 апреля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 82(8433)

Дополнение в Перечень общественных объединений и религиозных организаций

Опубликован 16 апреля 2021 г.

Дополнение в Перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

83. Неформальное молодежное объединение футбольных фанатов "Иртыш Ultras" ("Irtysh ultras", "Brutal Jokers", "Fluss Geboren") (решение Центрального районного суда города Омска от 27.11.2020).

Изменение в Перечне общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

Наименование организации под порядковым номером 79 изложить в следующей редакции:

79. Башкирская общественная организация "Башкорт" (решение Верховного Суда Республики Башкортостан от 22.05.2020, апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 16.09.2020 и кассационное определение судебной коллегии по административным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 28.01.2021).

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