Украинские власти начнут подавать воду в Крым, если у истоков Днепра начать строить дамбу. С предположением стимулировать таким образом Киев в своем Telegram-канале выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он считает, что для того, чтобы блокаду сняли, реально перекрывать Днепр вовсе не потребуется - достаточно, чтобы украинские власти почувствовали угрозу. Это, по словам, политика, позволит вразумить Киев.

Жириновский предложил и место дислокации дамбы - в Смоленской области.

Украина прекратила снабжать водой Крым после того, как полуостров воссоединился с Россией, хотя ранее она обеспечивала до 85 процентов потребностей его жителей в пресной воде через Северо-Крымский канал. После этого воду брали из подземных источников и водохранилищ, однако за последний год они существенно обмелели из-за засухи