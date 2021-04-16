Жители страны проголосуют за благоустройство территорий

С 26 апреля по 30 мая в России пройдет онлайн-голосование по вопросам благоустройства городских территорий. Об этом рассказал замглавы Минстроя Максим Егоров на форуме "Умный город" в г. Белгороде. Минстрой организовал это голосование совместно с организацией "Диалог-Регионы".

"Главное, чтобы мы спросили у жителей, что они хотят в своем дворе, что они хотят видеть в центре своего города. Это позволит властям видеть общую картину и принимать решения", - сказал замминистра.

Кроме того, Минстрой планирует запустить и платформу, на которой жители смогут сообщать, насколько им нравится то, как благоустроен город сейчас.

Также Егоров напомнил, что 24 апреля состоится всероссийский субботник.