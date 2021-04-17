Австрия подтвердила приобретение вакцины "Спутник V"

Государства имеют право заказывать вакцину у производителей, в том числе "Спутник V", которые не являются частью общей стратегии ЕС по вакцинации, заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью римской газете La Repubblica.

"Вакцина должна быть не только эффективной и безопасной, она также должна быть одобрена. Мы бы предпочли одобрение ЕС. Но здоровье граждан не должно использоваться в геополитической стратегии. У антител нет флага", - отметил Шалленберг.

В настоящее время в Австрии ведутся переговоры об использовании "Спутника V", которые, по словам канцлера Себастьяна Курца, "де-факто подошли к концу". Обсуждается вопрос о национальном допуске препарата. Покупка миллиона доз вакцины станет "дополнительным усилением" для австрийской кампании по вакцинации.

Канцлер также уточнил, что подписание соглашения с российской стороной предоставит возможность получить первые партии "Спутника V" в апреле. Вена планирует получить необходимые объемы вакцины тремя траншами - в апреле, мае и июне 2021 года.