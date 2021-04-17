Бучневич оформил хет-трик за "Рейнджерс" в свой день рождения

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич забросил три шайбы в ворота "Нью-Джерси" в свой день рождения. Его команда победила - 6:3.

В субботу "Рейнджерс" на домашнем льду принимали "дьяволов" из Нью-Джерси. В этот день форвард хозяев Павел Бучневич отмечал свой 26-й день рождения. И он устроил настоящий праздник для партнеров, оформив хет-трик.

На восьмой минуте встречи партнеры вывели Бучневича на пустой угол ворот соперника, и россиянин не промахнулся. А в роли одного из ассистентов выступил Артемий Панарин.

Следом Райан Строум с передачи все того же Панарина во второй раз поразил ворота "дьяволов". На перерыв команды уходили уже при счете 3:0. Это Бучневич нанес неотразимый для вратаря бросок, оформив дубль.

CELEBRATE YOUR BIRTHDAY. pic.twitter.com/Z5slhLiPqq — New York Rangers (@NYRangers) April 17, 2021

Во втором периоде Артемий Панарин сделал счет 4:0, но "дьяволы" все же распечатали ворота Игоря Шестеркина усилиями Майкла Маклеода. В третьем периоде "Нью-Джерси" сократили разницу в счете до минимума, но в концовке Бучневич поразил пустые ворота, оформив хет-трик. Окончательный счет установил Колри Крайдер.