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17.04.2021 21:40
Рубрика: Спорт

"Челси" обыграл "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии

Текст: Максим Домчев

Лондонский "Челси" стал первым финалистом Кубка Англии, переиграв "Манчестер Сити" - 1:0.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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В субботу прошел первый полуфинальный матч розыгрыша Кубка Англии. На стадионе "Уэмбли" в Лондоне встречались "Челси" и "Манчестер Сити".

Команды действовали осторожно. В стартовые 45 минут командам так и не удалось отличиться. На 55-й минуте игрокам "Челси" удалось открыть счет. Тимо Вернер ворвался в штрафную и прострелил на Хакима Зиеша, который в падении поразил ворота "горожан".

"Манчестер Сити" попытался отыграться, но счет до финального свистка так и не изменился. "Челси" стал первым финалистом турнира, а соперник лондонцев определится в противостоянии "Лестера" и "Саутгемптона".

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