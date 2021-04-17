Доктор Мясников назвал простые способы борьбы с бессонницей

Справиться с бессонницей можно отказавшись от некоторых привычек. В частности, как рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач Александр Мясников, не нужно ночью смотреть на часы. Тем более, что циферблат у часов зачастую бывает светящийся. К тому же при взгляде на часы могут возникнуть мысли о скором пробуждении.

Эксперт также рекомендует ложиться спать и просыпаться в одно и то же время - и в будни, и в выходные, добиваясь своеобразного "рефлекса" на засыпание. При этом, по словам врача, нужно стараться не лежать днем на кровати. Она должна ассоциироваться только со сном.

В том же случае, если не удается уснуть в течение 20 минут, лучше встать с кровати, походить и успокоиться. Но не надо пользоваться гаджетами, есть, курить или употреблять алкогольные напитки. За консультацией по вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться к врачу.