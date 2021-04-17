Двое пожарных погибли при тушении огня на электростанции в Пекине

По меньшей мере двое пожарных погибли при тушении огня на электростанции, расположенной в районе Фэнтай на юго-западе китайской столицы. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Огонь вспыхнул накануне днем. На место прибыли 47 спецмашин и более 230 пожарных, пишет ТАСС. Во время тушения пламени произошел взрыв, в результате которого двое пожарных погибли, еще один получил травмы. Один служащий электростанции пропал без вести.

К настоящему времени пожар потушен. Причины случившегося установят специалисты.