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17.04.2021 06:21
Рубрика: В мире

Двое пожарных погибли при тушении огня на электростанции в Пекине

По меньшей мере двое пожарных погибли при тушении огня на электростанции, расположенной в районе Фэнтай на юго-западе китайской столицы. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

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Огонь вспыхнул накануне днем. На место прибыли 47 спецмашин и более 230 пожарных, пишет ТАСС. Во время тушения пламени произошел взрыв, в результате которого двое пожарных погибли, еще один получил травмы. Один служащий электростанции пропал без вести.

К настоящему времени пожар потушен. Причины случившегося установят специалисты.

В мире Восточная Азия Китай Происшествия ЧП Пожары

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