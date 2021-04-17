ФСБ вместе с КГБ предотвратила покушение на Лукашенко

ФСБ совместно с КГБ Белоруссии предотвратили военный переворот в Беларуси и покушение на Александра Лукашенко.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в Москве были задержаны два гражданина Беларуси, которые готовили насильственное свержение власти в республике.

По данным ФСБ, речь идёт о гражданине США и РБ Юрие Зянковиче и Александре Федуте. Оба встретились в Москве с оппозиционно настроенными белорусскими генералами, с которыми обсудили план военного переворота в республике. Захват власти с физическим устранением Лукашенко они планировали в центре Минска 9 мая во время Парада Победы.