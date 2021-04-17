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17.04.2021 16:30
Рубрика: Спорт

Гол Мелкадзе через себя помог "Ахмату" обыграть "Химки"

Текст: Максим Домчев

В стартовом матче 26-го тура РПЛ в Грозном "Ахмат" принимал "Химки". Хозяева начали встречу очень активно и сумели открыть счет на 24-й минуте встречи. Точным ударом отметился полузащитник Евгений Харин.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Спустя девять минут грозненцы получили право на пенальти, но форвард Владимир Ильин с 11-метровой отметки не сумел переиграть голкипера химчан Илью Лантратова. Но под занавес первой половины встречи Ильин все же сумел увеличить разницу в счете.

Во втором тайме вышедший на замену Георгий Мелкадзе красивым ударом через себя в третий раз поразил ворота гостей.

В конце встречи гости усилиями Брайана Идову сумели отыграть один мяч. Итоговый счет встречи 3:1.

"Ахмат" набрал 35 очков и занимает десятое место в таблице. Грозненцы приблизились к химчанам, которые, набрав 38 очков, идут на 8-й строчке.

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