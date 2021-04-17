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17.04.2021 16:36
Рубрика: Спорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Россиянин Никита Мазепин из "Хааса" показал 19-й результат.

Фото: AP Photo/Martin Meissner
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В субботу на автодроме в Имоле состоялась квалификация второго этапа чемпионата мира по автогонкам в "Формуле-1" Гран-при Эмилии-Романьи. Несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны пилотов команды "Ред Булл", победы добился британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".

Свой быстрейший круг он преодолел на 1 минуту 14, 411 секунды. Всего 0,035 Хэмилтону проиграл пилот "Ред Булл" Серхио Перес. Третий результат показал его партнер по команде Макс Ферстаппен, уступивший 0,087 секунды.

Российский гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин снова уступил своему партнеру по команде Мику Шумахеру и показал 19-й результат. Замкнул классификацию японец Юки Цунода, который разбил свой болид "Альфа Ромео" уже в начале квалификации.

Спорт Формула-1

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