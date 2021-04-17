17 апреля отмечает день рождения Борис Владимирович Шабалкин - один из ведущих ученых страны в области кардиохирургии и хирургического лечения ишемической болезни сердца. Причем дата не просто круглая, но и весьма солидная: 90 лет.

В теперь уже далеком 1955 году Борис Владимирович окончил Первый Московский медицинский институт. А вступление в хирургию делал под руководством академика Бориса Васильевича Петровского. И когда, во многом благодаря усилиям этого выдающегося ученого, этого организатора здравоохранения появился в нашей стране Всесоюзный научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной хирургии, Шабалкин в 1963 году пришел сюда работать. Работает и по сей день.

Даже представить такое не просто? Но это факт! И когда накануне юбилея позвонила одному из блистательных учеников Шабалкина академику Юрию Белову, услышала восторженное: "Борис Владимировч - душа нашего института! Он любимец всех хирургов России. У него не было и нет врагов. Это удивительно добрый, скромный, отзывчивый на чужую боль и беду человек. Всю жизнь он отдал и отдает сердцу".

Согласитесь, такие слова о коллеге дорогого стоят. Шабалкин из плеяды тех кардиохирургов, тех ученых, которые проводили первые операции на сердце в условиях искусственного кровообращения. А затем… Затем и по сей день - проблемы хирургического лечения врожденных и приобретенных пороков сердца, коронарная хирургия, и, прежде всего, хирургии ишемической болезни сердца. Он и пропагандист, и один из пионеров этого направления кардиохирургии в нашей стране. Его работы стали первыми в нашей стране, сыграв важнейшую роль в распространении хирургического лечения ишемической болезни сердца. И не устарели, остаются одними из лучших практических руководств. Шабалкиным разработаны и внедрены в клиническую практику различные методы хирургического лечения больных ишемической болезнью сердца. За что в 1988 году он удостоен Государственной премии СССР.

Борис Шабалкин - любимец всех хирургов России. У него не было и нет врагов

Заслуженный деятель науки России, член Европейской Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Борис Владимирович заботится о внедрении, распространении методов хирургического лечения ишемической болезни сердца в клиниках различных городов России. Им выполнены первые операции в кардиохирургических центрах Архангельска, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Барнаула, Чебоксар, в Центральном Военном Госпитале имени Вишневского.

"Человек выживает, когда он умеет трудиться". Это я цитирую замечательного российского поэта Константина Симонова. Вспоминаются эти слова, кстати, когда речь о сегодняшнем юбиляре Борисе Шабалкине. И паспортные цифры тут бессильны.