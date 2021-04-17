Чернышенко: К 2024 году в России появится 900 молодежных лабораторий

В год науки и технологий в правительстве запланирован целый комплекс мер поддержки молодых ученых.

- Это гранты, жилищные сертификаты, создание лабораторий и обновление научного оборудования, - рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с молодыми учеными в Екатеринбурге. - До 2024 года планируется создать не менее 900 молодежных лабораторий, укомплектованных самым современным оборудованием. Кроме того, запланировано обновление приборной базы уже существующих лабораторий. Во втором квартале этого года Минобрнауки начнет отбор заявок на получение грантов.

Глава минобрнауки Валерий Фальков на той де встрече почеркнул, что в ближайшее время также будет дан старт большой университетской программе "Приоритет-2030".

- В вузах должно быть больше науки, - ответил Фальков. - Основной акцент в новой программе сделан на раскрытие научного потенциала талантливых исследователей. Будем помогать аспирантам и, уверен, скоро в научных институтах и университетах будет приток рабочих мест.