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17.04.2021 19:23
Рубрика: Власть

Кириенко вручил награды победителям "Конкурса политологов"

Текст: Айсель Герейханова

Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил награды победителям Конкурса политологов. Он заявил, что все финалисты проекта смогут себя проявить на предстоящих выборах.

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"Фактически с мая начинается избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы, и еще примерно в половине субъектов РФ будут выборы законодательных органов власти, губернаторов в десятках регионов", - сказал Кириенко.

Победителями во всероссийском Конкурсе политологов стали 33 человека из 118, оказавшихся в финале. Всего было подано более 8 тысяч заявок.

"Конкурс политологов" проводится по двум направлениям: политические эксперты (политанализ и политреклама) и политические менеджеры (организация политических или социальных кампаний) при поддержке АНО "Экспертный институт социальных исследований" и АНО "Россия - страна возможностей".

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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По словам сопредседателя Российского общества политологов, наставника конкурса Андрея Шутова, в обществе есть запрос на обновление общественно-политического устройства. "Наш конкурс, который обеспечивает отбор перспективных специалистов, их подготовку к участию в реальном политическом процессе, сегодня нужен и самому политологическому сообществу, и власти, и обществу в целом", - сказал он.

Кириенко в свою очередь отдельно подчеркнул, что политология - "это не про то, как победить на выборах, а про то, как сделать жизнь людей лучше".

Кроме участия в избирательной кампании победителей также ждет отдельная программа обучения в мастерской управления "Сенеж", которая стартует в октябре 2021 года.

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