Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил награды победителям Конкурса политологов. Он заявил, что все финалисты проекта смогут себя проявить на предстоящих выборах.

"Фактически с мая начинается избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы, и еще примерно в половине субъектов РФ будут выборы законодательных органов власти, губернаторов в десятках регионов", - сказал Кириенко.

Победителями во всероссийском Конкурсе политологов стали 33 человека из 118, оказавшихся в финале. Всего было подано более 8 тысяч заявок.

"Конкурс политологов" проводится по двум направлениям: политические эксперты (политанализ и политреклама) и политические менеджеры (организация политических или социальных кампаний) при поддержке АНО "Экспертный институт социальных исследований" и АНО "Россия - страна возможностей".

По словам сопредседателя Российского общества политологов, наставника конкурса Андрея Шутова, в обществе есть запрос на обновление общественно-политического устройства. "Наш конкурс, который обеспечивает отбор перспективных специалистов, их подготовку к участию в реальном политическом процессе, сегодня нужен и самому политологическому сообществу, и власти, и обществу в целом", - сказал он.

Кириенко в свою очередь отдельно подчеркнул, что политология - "это не про то, как победить на выборах, а про то, как сделать жизнь людей лучше".

Кроме участия в избирательной кампании победителей также ждет отдельная программа обучения в мастерской управления "Сенеж", которая стартует в октябре 2021 года.