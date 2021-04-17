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17.04.2021 01:18
Рубрика: Экономика

Конфискованный спирт направят на изготовление антисептиков

Текст: Ольга Игнатова
С 17 апреля вступило в силу постановление правительства РФ о продлении на 2021 год правил направления изъятого или конфискованного этилового спирта и спиртосодержащей продукции на изготовление дезинфицирующих средств для борьбы с распространением COVID-19.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аналогичные правила действовали и в 2020 году. В документе отмечается, что одним из возможных вариантов применения изъятого или конфискованного этилового спирта или спиртосодержащей продукции (с содержанием этилового спирта не менее 75%) является необходимость их использования в качестве дезинфицирующих средств.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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Установлена процедура использования конфискованного спирта в производстве антисептиков. В случае необходимости региональные власти направляют в Росалкогольрегулирование заявку с указанием необходимого количества (объема) и вида продукции. Передача конфискованной продукции производится на безвозмездной основе.

Проверять спирт должен Роспотребнадзор. В мае прошлого года Минфин России сообщил, что общий объем конфискованного этилового спирта и спиртосодержащей продукции, которая находится на хранении и может быть использована для производства дезинфицирующих средств, составляет более 21 миллиона литров. Это свидетельствует о наличии значительных ресурсов, которые могут быть оперативно задействованы для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

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