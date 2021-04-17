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17.04.2021 05:23
Рубрика: В мире

Крупнейший регион Канады закроет границы с соседями из-за COVID-19

Фото: AP Photo/Jeffrey T. Barnes Фото: AP Photo/Jeffrey T. Barnes
Фото: AP Photo/Jeffrey T. Barnes

В самой густонаселенной канадской провинции Онтарио ужесточат карантин. Необходимость ограничений вызвана ростом числа заболевших коронавирусом, рассказал глава региона Даг Форд.

Фото: AP Photo / Alberto Pezzali
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Только за минувшую пятницу в провинции выявлено почти пять тысяч (4,8 тыс.) новых случаев заболевания, что стало антирекордом с начала пандемии. "До 20 мая жителям предписано без явной необходимости (походы в магазин, в аптеку) не покидать свои дома. Начиная с субботы, 17 апреля, населению запрещается пользоваться уличными спортивными и детскими игровыми площадками", - цитирует Форда ТАСС.

В полночь 19 апреля на границах Онтарио с провинциями Квебек и Манитоба выставят полицейские контрольно-пропускные пункты. Стражи порядка будут впускать и выпускать из Онтарио только тех, кто едет по необходимости на работу, к врачу или занимается доставкой грузов.

На весь период действия ограничений жителям нельзя собираться в небольшие группы даже на улице, ходить в гости, а также гулять за пределами района своего проживания. Нарушителей будут штрафовать. Также с понедельника, 19 апреля, школьники вернутся на удаленный режим обучения. В Канаде в последний месяц в ряде регионов отмечается стремительный рост числа случаев заражения новым коронавирусом. В Онтарио этот показатель вырос с двух до 4,8 тысячи человек в сутки. В регионе проживают 14,5 миллионов человек.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Пандемия коронавируса COVID-19

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