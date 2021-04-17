"Локомотив" разгромил "Ростов" и опередил "Спартак" в таблице РПЛ

В матче 26-го тура РПЛ "Локомотив" на своем поле разгромил "Ростов" - 4:1. Благодаря этому успеху команда вышла на второе место в турнирной таблице.

"Локомотив" в матче против "Ростова" был вынужден обходиться без получившего дисквалификацию основного голкипера Маринато Гилерме. Место в воротах хозяев занял Антон Коченков.

Уже на пятой минуте встречи "Локомотив" вышел вперед. Голкипер гостей Сергей Песьяков допустил грубую ошибку после передачи партнера и позволил Франсуа Камано поразить пустые ворота. Прошла минута и счет в матче стал 2:0. Рифат Жемалетдинов смог использовать свой момент.

Но на перерыв команды ушли при счете 2:1. Защитник гостей Деннис Хаджикадунич после розыгрыша углового сумел пробить точно в цель.

"Ростов" фактически лишился шансов на ничью после того, как на 53-й минуте поле покинул Армин Гигович, получивший вторую желтую карточку. А на 64-й минуте арбитр встречи Михаил Вилков в не самой очевидной ситуации назначил пенальти в ворота гостей, усмотрев фол со стороны Дениса Терентьева на Гжегоже Крыховяке.

Поляк с точки был точен. А окончательный результат матча установил Эдер - 4:1.

"Локомотив" одержал седьмую подряд победу в РПЛ, набрал 49 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, опередив "Спартак", который свой матч проведет в воскресенье.