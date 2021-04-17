"Локомотив" разгромил "Ростов" и опередил "Спартак" в таблице РПЛ

Новости

Макрон хочет провести переговоры с Путиным 18:48
"Динамо" в Волгограде разгромило "Ротор" 18:40
Королевская семья попрощалась с принцем Филиппом 18:11
В центре Москвы человек упал в реку с Крымского моста 17:55
Лукашенко анонсировал "одно из принципиальных решений" за четверть века 17:32
Стала известна сумма, которую адвокат Пашаев заработал на Ефремове 17:27
Оперштаб Росавиации взял под контроль вывозные рейсы из Турции 17:15
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи 16:36
Гол Мелкадзе через себя помог "Ахмату" обыграть "Химки" 16:30
Названа возможная причина крушения вертолета Ми-2 на Кубани 16:19
В Госдуме назвали подлостью сравнение Крыма с "мертвой зоной" 15:54
Прибывающих в Крым из-за рубежа обязали заполнять анкеты и проходить тест 15:20
Сборная России заработала 200 тысяч долларов на World Team Trophy 15:15
На Кубани разбился вертолет Ми-2 15:12
В Иране назвали имя диверсанта на ядерном объекте в Натанзе 15:02
В ДТП с четырьмя грузовиками под Воронежем погиб пешеход 14:56
Ахеджакова резко прокомментировала новость о ремейке "Иронии судьбы" 14:45
Названа причина взрывов под Воронежем 14:44
В Мордовии экс-глава госкомитета по делам молодежи задержана за взятки 14:43
Австрия подтвердила приобретение вакцины "Спутник V" 14:38
Сериал по "Властелину колец" станет самым дорогим в истории 14:26
Туктамышева: Надеюсь, буду делать "квад" так же стабильно, как аксель 14:16
Применение российского дрона-камикадзе показали на видео 14:14
У открывшегося после перерыва Мавзолея Ленина собрались огромные очереди 13:59
В Башкирии собаки загрызли четырехлетнего мальчика 13:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как будем отдыхать на майские праздники
Как будем отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
17.04.2021 18:46
Рубрика: Спорт

"Локомотив" разгромил "Ростов" и опередил "Спартак" в таблице РПЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В матче 26-го тура РПЛ "Локомотив" на своем поле разгромил "Ростов" - 4:1. Благодаря этому успеху команда вышла на второе место в турнирной таблице.

Гол Мелкадзе через себя помог "Ахмату" обыграть "Химки"

"Локомотив" в матче против "Ростова" был вынужден обходиться без получившего дисквалификацию основного голкипера Маринато Гилерме. Место в воротах хозяев занял Антон Коченков.

Уже на пятой минуте встречи "Локомотив" вышел вперед. Голкипер гостей Сергей Песьяков допустил грубую ошибку после передачи партнера и позволил Франсуа Камано поразить пустые ворота. Прошла минута и счет в матче стал 2:0. Рифат Жемалетдинов смог использовать свой момент.

Но на перерыв команды ушли при счете 2:1. Защитник гостей Деннис Хаджикадунич после розыгрыша углового сумел пробить точно в цель.

Фото: Михаил Синицын/РГ
В РФС прокомментировали наказания для "Локомотива" и "Спартака"

"Ростов" фактически лишился шансов на ничью после того, как на 53-й минуте поле покинул Армин Гигович, получивший вторую желтую карточку. А на 64-й минуте арбитр встречи Михаил Вилков в не самой очевидной ситуации назначил пенальти в ворота гостей, усмотрев фол со стороны Дениса Терентьева на Гжегоже Крыховяке.

Поляк с точки был точен. А окончательный результат матча установил Эдер - 4:1.

"Локомотив" одержал седьмую подряд победу в РПЛ, набрал 49 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, опередив "Спартак", который свой матч проведет в воскресенье.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Спортивные организации Футбольные клубы "Ростов" Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

МИД объявил о выдворении консула Генконсульства Украины в Петербурге
Лукашенко анонсировал "одно из принципиальных решений" за четверть века
В Госдуме назвали подлостью сравнение Крыма с "мертвой зоной"
За сутки в России подтвержден 9321 случай COVID-19 в 84 регионах
В Госдуме назвали наглостью беспокойство НАТО о доступе в Черное море
Сборная России по футболу сыграет с Польшей и Болгарией перед Евро-2020
В Токио запустили обратный отсчет 100 дней до Олимпиады