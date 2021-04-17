Новости

Макрон хочет провести переговоры с Путиным 18:48
"Динамо" в Волгограде разгромило "Ротор" 18:40
Королевская семья попрощалась с принцем Филиппом 18:11
В центре Москвы человек упал в реку с Крымского моста 17:55
Лукашенко анонсировал "одно из принципиальных решений" за четверть века 17:32
Стала известна сумма, которую адвокат Пашаев заработал на Ефремове 17:27
Оперштаб Росавиации взял под контроль вывозные рейсы из Турции 17:15
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи 16:36
Гол Мелкадзе через себя помог "Ахмату" обыграть "Химки" 16:30
Названа возможная причина крушения вертолета Ми-2 на Кубани 16:19
В Госдуме назвали подлостью сравнение Крыма с "мертвой зоной" 15:54
Прибывающих в Крым из-за рубежа обязали заполнять анкеты и проходить тест 15:20
Сборная России заработала 200 тысяч долларов на World Team Trophy 15:15
На Кубани разбился вертолет Ми-2 15:12
В Иране назвали имя диверсанта на ядерном объекте в Натанзе 15:02
В ДТП с четырьмя грузовиками под Воронежем погиб пешеход 14:56
Ахеджакова резко прокомментировала новость о ремейке "Иронии судьбы" 14:45
Названа причина взрывов под Воронежем 14:44
В Мордовии экс-глава госкомитета по делам молодежи задержана за взятки 14:43
Австрия подтвердила приобретение вакцины "Спутник V" 14:38
Сериал по "Властелину колец" станет самым дорогим в истории 14:26
Туктамышева: Надеюсь, буду делать "квад" так же стабильно, как аксель 14:16
Применение российского дрона-камикадзе показали на видео 14:14
У открывшегося после перерыва Мавзолея Ленина собрались огромные очереди 13:59
В Башкирии собаки загрызли четырехлетнего мальчика 13:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как будем отдыхать на майские праздники
Как будем отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
17.04.2021 18:48
Рубрика: В мире

Макрон хочет провести переговоры с Путиным

Текст: Александр Саможнев

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Фото: Adrian Dennis/REUTERS
Королевская семья попрощалась с принцем Филиппом

В пятницу Макрон принял в Елисейском дворце украинского коллегу Владимира Зеленского.

В рамках видеоконференции Макрон и Зеленский побеседовали с канцлером Германии Ангелой Меркель. Выводы Парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными, отметили участники консультаций.

Москва рассчитывает, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель смогут донести до президента Украины Владимира Зеленского тезис о необходимости прекратить провокации. Снижение числа нарушений режима прекращения огня на юго-востоке Украины - это еще не повод для успокоения и ослабления внимания к мониторингу ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В мире Европа Франция Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Президент Обстановка на востоке Украины Политический кризис на Украине

Главное сегодня

МИД объявил о выдворении консула Генконсульства Украины в Петербурге
Лукашенко анонсировал "одно из принципиальных решений" за четверть века
В Госдуме назвали подлостью сравнение Крыма с "мертвой зоной"
За сутки в России подтвержден 9321 случай COVID-19 в 84 регионах
В Госдуме назвали наглостью беспокойство НАТО о доступе в Черное море
МИД РФ: Россия хочет отношений с США на взаимовыгодной основе
США выбрали дату вывода своих войск из Афганистана