Макрон хочет провести переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

В пятницу Макрон принял в Елисейском дворце украинского коллегу Владимира Зеленского.

В рамках видеоконференции Макрон и Зеленский побеседовали с канцлером Германии Ангелой Меркель. Выводы Парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными, отметили участники консультаций.

Москва рассчитывает, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель смогут донести до президента Украины Владимира Зеленского тезис о необходимости прекратить провокации. Снижение числа нарушений режима прекращения огня на юго-востоке Украины - это еще не повод для успокоения и ослабления внимания к мониторингу ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.