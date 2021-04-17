МИД РФ предупредил Чехию о последствиях высылки российских дипломатов

Прага знает о последствиях, которые будет иметь ситуация с высылкой из Чехии 18 российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами", - цитирует ТАСС Захарову.

В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил на экстренной пресс-конференции о решении Праги выслать 18 сотрудников посольства РФ, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки.

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности министра иностранных дел отказался от поездки Москву 19 апреля. Визит был согласован заранее. Чиновник объяснил это необходимостью участия в понедельник в заседании правительства.