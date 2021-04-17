Мультфильм "Душа" стал обладателем главного приза Annie Awards

Самые яркие анимационные проекты годы получили заслуженные награды на прошедшей накануне церемонии вручения американской премии Annie Awards. Лучшим анимационным фильмом стал мультфильм "Душа", а "Легенда о волках" получила награду как "Лучший независимый анимационный фильм".

Мульт-шедевр режиссеров Питера Доктера и Кемпа Паэурса "Душа" обошел серьезных конкурентов - мультфильмы "Вперед", "Семья Уиллоби", "Семейка Крудс: новоселье" и "Тролли. Мировой тур". Помимо главной премии, "Душа" получила награды за лучшие эффекты, анимацию, музыкальное оформление и сценарий.

Невероятно трогательная история учителя музыки, чья душа, попав на тот свет, пытается обрести новые мечты и таланты, вышла в мировой прокат в октябре прошлого года, и за это время успела собрать более 117 млн долларов. Не оставила она равнодушными и строгих критиков, которые уже вручили создателям мультфильма "Золотой глобус", премию Гильдии продюсеров Америки и награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Для полной коллекции не хватает только "Оскара", и шансы на то, что "Душа" его получит, очень велики.

Лучшим независимым анимационным фильмом в этот раз стала лента "Легенда о волках" Тома Мура и Росса Стюарта, которые искали вдохновение в ирландских легендах. Мультфильм, рассказывающий о том, как две девочки - дочь охотника и дочь главы стаи оборотней - способны изменить мир, также получила номинации на "Золотой глобус" и "Оскар" и собрала в мировом прокате более 229 тысяч долларов.