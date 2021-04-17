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17.04.2021 13:12
Рубрика: Культура

Мультфильм "Душа" стал обладателем главного приза Annie Awards

Текст: Наталья Лебедева
Самые яркие анимационные проекты годы получили заслуженные награды на прошедшей накануне церемонии вручения американской премии Annie Awards. Лучшим анимационным фильмом стал мультфильм "Душа", а "Легенда о волках" получила награду как "Лучший независимый анимационный фильм".

Мульт-шедевр режиссеров Питера Доктера и Кемпа Паэурса "Душа" обошел серьезных конкурентов - мультфильмы "Вперед", "Семья Уиллоби", "Семейка Крудс: новоселье" и "Тролли. Мировой тур". Помимо главной премии, "Душа" получила награды за лучшие эффекты, анимацию, музыкальное оформление и сценарий.

Фото: kinopoisk.ru
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Невероятно трогательная история учителя музыки, чья душа, попав на тот свет, пытается обрести новые мечты и таланты, вышла в мировой прокат в октябре прошлого года, и за это время успела собрать более 117 млн долларов. Не оставила она равнодушными и строгих критиков, которые уже вручили создателям мультфильма "Золотой глобус", премию Гильдии продюсеров Америки и награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Для полной коллекции не хватает только "Оскара", и шансы на то, что "Душа" его получит, очень велики.

Лучшим независимым анимационным фильмом в этот раз стала лента "Легенда о волках" Тома Мура и Росса Стюарта, которые искали вдохновение в ирландских легендах. Мультфильм, рассказывающий о том, как две девочки - дочь охотника и дочь главы стаи оборотней - способны изменить мир, также получила номинации на "Золотой глобус" и "Оскар" и собрала в мировом прокате более 229 тысяч долларов.

Культура Кино и ТВ Анимация

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