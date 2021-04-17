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17.04.2021 04:27
Рубрика: Власть

МВД: В паспорте нельзя использовать отредактированные фотографии

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Фотографии на паспорт нельзя подвергать художественной обработке для улучшения изображения, также недопустимо фотографироваться на основной документ, удостоверяющий личность, в цветных линзах. Об этом рассказали в МВД.

Фото: istock
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"На фото должны быть достоверно отображены все особенности лица владельца документа. Несоответствие изображений установленным требованиям служит основанием для отказа в приеме заявления о выдаче или замене паспорта и документов", - со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС.

В МВД уточнили, что личные фотографии в день подачи заявления о выдаче или замене паспорта должны быть идентичны и соответствовать возрасту заявителя. Они могут быть выполнены в черно-белом или цветном варианте. Размер фотографии должен быть 35 на 45 мм с изображением лица без головного убора. Исключения допускаются только для тех людей, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними без покрытой головы.

Ранее в МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян. В ведомстве предложили изменить памятку на 20-й странице документа. А именно внести в текст напоминание о том, что паспорт является основным документом гражданина России и владеть им он обязан с 14 лет, о возможности внесения по желанию в паспорт отметок о группе крови и резус-факторе, а также о причинах, по которым документ может быть недействительным.

Поправки в законодательство также устранят пробел относительно прекращения действия паспорта с момента наступления указанных возрастов гражданина. Документ будет считаться действительным на срок до его замены, но не позднее 30 дней после достижения гражданином 20 и 45 лет.

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