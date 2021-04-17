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17.04.2021 07:14
Рубрика: Спорт

Немков защитил титул чемпиона Bellator

Текст: Максим Домчев

Российский боец ММА Вадим Немков защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе, победив американца Фила Дэвиса.

Россиянка Авсарагова дебютировала в Bellator победой нокаутом

В ночь на субботу, 17 апреля, в американском Анкасвилле прошел турнир Bellator 257, в главном поединке которого ученику легендарного Федора Емельяненко россиянину Вадиму Немкову предстояло защитить титул чемпиона в полутяжелом весе против американца Фила Дэвиса. Этот бой также был четвертьфиналом Гран-при организации.

Немков, завоевавший титул в августе прошлого года в поединке против Райана Бейдера, провел бой тактически грамотно, не позволив Дэвису владеть преимуществом. Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых все три арбитра отдали победу Немкову - 48:47. Хотя россиянин в двух выигранных соперником раундах смотрелся никак не хуже американца.

Следующий соперник Вадима Немкова на счету которого стало 13 побед при двух поражениях, станет победитель противостояния между американцем Энтони Джонсоном и кубинцем Йоэлем Ромеро. Этот бой пройдет восьмого мая. В другом полуфинале встретятся Бейдер и его соотечественник Кори Андерсон.

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