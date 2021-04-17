Немкова доставили в больницу после победы над Дэвисом

Чемпион Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков был доставлен в больницу после победного поединка против американца Фила Дэвиса.

Россиянин во время боя получил рассечение, которое ему зашили, сообщает РИА Новости со ссылкой на команду бойца.

Других серьезных повреждений у Немкова выявлено не было.

"Со здоровьем у Вадима все хорошо, обычное рассечение, которое ему зашивают в больнице. Стандартная процедура для бойцов с сечкой", - сообщили в команде чемпиона Bellator.

В ночь на субботу Немков победил Дэвиса единогласным решением судей. Он сохранил чемпионский титул, а также вышел в полуфинал Гран-при, победитель которого получит миллион долларов.