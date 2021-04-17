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17.04.2021 08:18
Рубрика: Общество

Онколог назвала самый точный способ предотвратить рак желудка

Текст: Оксана Грибанова

Одна из самых частых причин обращения к гастроэнтерологам - боль в области желудка (диспепсия). Дальнейшие обследования помогают понять, с чем связан болевой синдром. Часто он оказывается признаком гастрита, но иногда может предупреждать о развитии рака желудка.

Фото: iStock
Онколог указал на главные признаки предракового состояния

Как отметила врач-онколог и проктолог Елена Смирнова в своем аккаунте в Instagram, поиск причины диспепсии, в первую очередь, направлен на исключение этих заболеваний.

Самый точный метод диагностики недугов - гастроскопия (по-старому ФГДС) с биопсией. Но он не удобен для быстрого скрининга, отметила доктор.

"Поэтому разработан анализ Гастропанель, он позволяет определить состояние слизистой желудка быстро, точно и неинвазивно. Этот анализ укажет наличие предраковых заболеваний, поможет выявить пациентов с атрофическим гастритом и, следовательно, высоким риском рака желудка и вовремя направить их к гастроэнтерологу", - объяснила врач, напомнив, что болезнь может развиваться и без симптомов, поэтому важно регулярно обследоваться.

Наука Общество Здоровье

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