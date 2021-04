От Moby до Стинга и Элтона Джона: Beat Film Festival объявил программу

В этом году программа музыкальных фильмов обещает быть особенно интересной. Героями их стали очень разноплановые артисты: от остроактуальной сегодня инди-певицы и гитаристки St. Vincent, недавно выпустившей очередной успешный альбом, до продюсера The Beatles Джорджа Мартина и рокера Стинга.

Поэтому мы решили рассказать об этих фильмах чуть подробнее.

"Мэттью Херберт: Симфония шума" (A Symphony of Noise) - документальный фильм о творчестве и экспериментах британского композитора и продюсера Мэттью Херберта, использующего в своей музыке самые невероятные шумы: от бьющейся посуды до треска падающих деревьев и назойливого грохота картофелечистки.

"Моби" (Moby Doc) - автобиографическая лента об электронном музыканте, диджее и продюсере Моби. Он интересен не только своей музыкой на стыке меланхолии, new wave и deep house. Но и не банальными, порой шокирующими размышлениями о жизни, одиночестве, любви, женщинах, литературе, вегетарианстве и той цене, которую можно или не следует платить за успех в шоу-бизнесе.

"Электросестры" (Sisters with Transistors) - истории девяти первооткрывательниц электроники и экспериментального звука, чьи имена почти неизвестны широкой публике, но без которых музыкальный ландшафт XX века был бы совсем другим.

"Мотель "Нигде"" (The Nowhere Inn) - это фильм как раз ироничное высказывание инди-певицы и гитаристки, кумира поколения St. Vincent . Оказывается, мы очень многого о ней не знали.

"Еще по одной с Шейном Макгоуэном" (Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan) - драматическая биография фронтмена ирландской панк-группы 80-х The Pogues. Среди его продюсеров фильма даже Джонни Депп. Поэтому получилось очень крепкое кино. Динамичное, искреннее и увлекательное. Ну а что вы ждали от главного героя "Пиратов Карибского моря" Джека Воробья, в свободное время - рок-гитариста и басиста?

"У подножья вулкана" (Under the Volcano) - фильм о "потайном рае музыкантов 80-х", звукозаписывающей студии, которую продюсер The Beatles Джордж Мартин построил на островке в Карибском море. Гостями острова были Стинг, Пол Маккартни, Элтон Джон, The Rolling Stones, Duran Duran, Стиви Уандер.