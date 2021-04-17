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17.04.2021 02:58
Рубрика: В мире

Пандемия COVID-19 ускорила продовольственный кризис в Латинской Америке

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пандемия коронавируса серьезно усугубила продовольственный вопрос. В различной степени в 2020-м он затронул на 65 миллионов людей больше, чем годом ранее, рассказал Хулио Бердеге, заместитель генерального директора и региональный представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Ощутимым это стало в странах в Латинской Америки и Карибского бассейна. "От хронического голода страдает 14% населения региона, еще 23,6% жителей не всегда имеют доступ к необходимому питанию", - цитирует эксперта РИА Новости.

По мнению Бердеге, продовольственная безопасность - комплексная проблема и бороться с ней необходимо всем государственным институтам, а не отдельным министерствам. В конечном счете, речь идет не только о том, чтобы накормить население планеты, но и о помощи в сокращении голода, заботе о здоровье и обеспечении рынков, о том, что экономика работает, а бедность не растет, отметил Бердеге.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что экономика страны переживает из-за коронавируса тяжелые времена. Более десяти миллионов человек остались без работы, а четыре миллиона находятся без работы по полгода и больше. По словам главы Белого дома, многие американцы сейчас буквально оказались на грани голода. "24 миллионам взрослых и 12 миллионам детей буквально не хватает еды", - сказал президент.

В мире Южная Америка Международные организации ООН Пандемия коронавируса COVID-19

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