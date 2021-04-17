Почему повторное заболевание COVID-19 может быть тяжелее первого

Из-за индивидуальных особенностей иммунитета каждого человека иммунитет к коронавирусной инфекции, который образовался в результате перенесенного заболевания, может быть непродолжительным. Поэтому повторное заболевание коронавирусом может протекать тяжелее, чем ранее перенесенное.

Как пояснил "Российской газете " руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов, многое зависит от уровня вирусной нагрузки, наличия иммунных заболеваний и других индивидуальных факторов.

"В процессе болезни COVID-19 у человека также может повреждаться ткань легких и образуются рубцы (если упрощенно объяснять) или повреждения легочной ткани. При повторном заражении человек может переносить инфекцию сложнее, чем это было в прошлый раз, если заражение произошло в короткие сроки, и человек не успел восстановиться", - рассказал ученый.

Поэтому крайне важно соблюдать все необходимые меры предосторожности - носить маску, мыть руки, соблюдать дистанцию и, конечно, обязательно привиться, подчеркнул Александр Семёнов.