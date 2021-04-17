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17.04.2021 01:00
Рубрика: Общество

Почему повторное заболевание COVID-19 может быть тяжелее первого

Текст: Ольга Игнатова
Из-за индивидуальных особенностей иммунитета каждого человека иммунитет к коронавирусной инфекции, который образовался в результате перенесенного заболевания, может быть непродолжительным. Поэтому повторное заболевание коронавирусом может протекать тяжелее, чем ранее перенесенное.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Как пояснил "Российской газете " руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов, многое зависит от уровня вирусной нагрузки, наличия иммунных заболеваний и других индивидуальных факторов.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Ученые назвали причину повторного заражения коронавирусом

"В процессе болезни COVID-19 у человека также может повреждаться ткань легких и образуются рубцы (если упрощенно объяснять) или повреждения легочной ткани. При повторном заражении человек может переносить инфекцию сложнее, чем это было в прошлый раз, если заражение произошло в короткие сроки, и человек не успел восстановиться", - рассказал ученый.

Поэтому крайне важно соблюдать все необходимые меры предосторожности - носить маску, мыть руки, соблюдать дистанцию и, конечно, обязательно привиться, подчеркнул Александр Семёнов.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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