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17.04.2021 04:06
Рубрика: В мире

Помпео уличили в злоупотреблениях на посту госсекретаря США

Бывший госсекретарь США Майк Помпео. Фото: AFP/Jure Makovec Бывший госсекретарь США Майк Помпео. Фото: AFP/Jure Makovec
Бывший госсекретарь США Майк Помпео. Фото: AFP/Jure Makovec

Майк Помпео во время пребывания на посту госсекретаря США с апреля 2018-го - по январь 2021 года злоупотреблял своим положением. Он не раз просил подчиненных выполнять его личные поручения, выходящие за рамки их прямых служебных обязанностей.

Фото: iStock
Экс-госсекретарь США Майкл Помпео устроился аналитиком на телеканал

Такую информацию в пятницу распространила газета Politico, ссылаясь на выводы из доклада аппарата генинспектора госдепартамента США. Отмечается, что Помпео и его супруга Сьюзен более ста раз обращались к сотрудникам госдепа с различными поручениями - от бронирования столиков в ресторане до выгула собак и отправки поздравительных открыток.

В документе подчеркивается, что Помпео больше не является федеральным служащим, а значит, "не подлежит дисциплинарным" или другим мерам наказания, пишет ТАСС.

Сам Помпео в ходе разбирательства утверждал, что его просьбы были мелкими, а его адвокат назвал данный отчет политически предвзятой подборкой пустяковых жалоб.

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