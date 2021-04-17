Помпео уличили в злоупотреблениях на посту госсекретаря США

Майк Помпео во время пребывания на посту госсекретаря США с апреля 2018-го - по январь 2021 года злоупотреблял своим положением. Он не раз просил подчиненных выполнять его личные поручения, выходящие за рамки их прямых служебных обязанностей.

Такую информацию в пятницу распространила газета Politico, ссылаясь на выводы из доклада аппарата генинспектора госдепартамента США. Отмечается, что Помпео и его супруга Сьюзен более ста раз обращались к сотрудникам госдепа с различными поручениями - от бронирования столиков в ресторане до выгула собак и отправки поздравительных открыток.

В документе подчеркивается, что Помпео больше не является федеральным служащим, а значит, "не подлежит дисциплинарным" или другим мерам наказания, пишет ТАСС.

Сам Помпео в ходе разбирательства утверждал, что его просьбы были мелкими, а его адвокат назвал данный отчет политически предвзятой подборкой пустяковых жалоб.