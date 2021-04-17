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17.04.2021 19:48
Рубрика: В мире

Премьер Армении назвал Россию братской страной

Текст: Александр Саможнев

Премьер Армении Никол Пашинян назвал крепкими и союзническими отношения с Россией.

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"Армяно-российская дружба, партнерство крепки, как всегда были, и будут крепкими. Россия - наш союзник, наша братская страна. Россия выполнила перед Арменией все союзнические обязательства", - цитирует Пашиняна "Интерфакс".

На встрече с жителями села Заритап в рамках рабочей поездки премьер отметил, что размещение российских миротворцев "увеличивает гарантии безопасности для Карабаха". Надо также зафиксировать, что Россия - не враг Азербайджана, уточнил армянский лидер.

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