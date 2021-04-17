Андрей Бочкарев: На Рублево-Архангельской линии готовятся к старту проходки тоннелей

Монтаж тоннелепроходческого комплекса для строительства первого тоннеля Рублево-Архангельской линии подземки идет в настоящее время в Москве, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Все элементы шестиметрового щита "Натали" доставлены на строительную площадку станции с рабочим названием "Карамышевская" ("Проспект Маршала Жукова")", - рассказал он.

Гендиректор "Мосинжпроекта" и генподрядчика по строительству новых станций и линий столичной подземки Юрий Кравцов отметил, что пока на поверхности земли завершается сборка трех технологических телег проходческого комплекса и ведется сборка его головной части.

Рублево-Архангельская линия метро соединит центр столицы и Рублево-Архангельское (район Кунцево). На первом этапе сооружения линии построят станции "Звенигородская", "Карамышевская" ("Проспект Маршала Жукова"), "Бульвар Карбышева", "Живописная", "Строгино", "Липовая роща". На втором этапе, предполагается, линию продлят еще на две станции - "Рублево-Архангельское" и "Ильинская".​ Все названия, сообщили в пресс-службе стройкомплекса Москвы, пока рабочие.