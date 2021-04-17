Собянин: Во время пандемии надо действовать не только из медицинских соображений

В здании Московской мэрии на Новом Арбате, 36 прошло заседание итоговой коллегии Минздрава России. В приветствии его участникам, которое направил премьер-министр Михаил Мишустин, отмечалось, что Россия справляется с вызовами пандемии успешнее других стран. Об этом же говорил в своем выступлении и мэр Москвы Сергей Собянин. По его мнению, избежать "европейской" ситуации с коронавирусом России помогла прежде всего системная работа здравоохранения.

"Практически ни одна страна мира не смогла создать систему, когда именно как система начали работать амбулаторное первичное звено, скорая помощь, стационарная помощь, лабораторный сервис, - сказал он. - Нам это удалось, поэтому у нас и меньше всего ограничений, более спокойное прохождение пандемии, которое сохраняет экономическую активность населения, меньший удар по другим экономическим секторам".

Многие задаются вопросом, продолжал Собянин, почему, например, Европа, больше года живет в постоянных локдаунах? Почему у нас этого нет? И это при том, что в Германии, США, Великобритании есть прекрасные клиники и врачи, высокие технологии. Отвечая на этот вопрос, глава столицы напомнил, что в условиях пандемии коронавируса надо было принимать решение, не только исходя из "медицинских соображений", а учитывать экономическую, политическую, социальную ситуации, возможности региональных, местных властей, территориальную разбросанность, неравномерность развития медицинских организаций и экономических возможностей. Благодаря такому подходу Россия не только сохранила, но и укрепила не отдельные высококлассные медучреждения, а в целом медицинскую систему, что позволило гораздо безболезненнее и увереннее проходить все этапы пандемии: "Психологически проще переживать эту ситуацию, когда ты можешь двигаться, можешь перемещаться свободно. Когда огромное количество волонтеров, общественных организаций, государство готово обеспечить тебе поддержку. При лечении практически персональная помощь каждому пациенту, ведение его от начала заболевания до выздоровления".

Теме системного подхода в борьбе с COVID-19 во многом был посвящен и доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко. Он привел такие цифры: оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусом в стране было задействовано почти 2,5 тысячи медицинских организаций, а в период максимального подъема заболеваемости помощь оказывалась одновременно 1,3 миллиона человек. Для того, чтобы это было возможно, Минздравом России было принято более 50 актов, и это еще без учета внесения изменений и распоряжений правительства. "Одной из принципиальных задач стало содействие регионам в выстраивании медпомощи при коронавирусе - это фактически индивидуальная донастройка системы, - рассказал министр. - Созданные министерством на базе ведущих федеральных учреждений дистанционные консультативные центры анестезиологии-реаниматологии провели более 31 тысячи консультаций".

Мобилизация медперсонала, открытие новых больниц и создание "коек двойного назначения", оперативное обучение врачей, работа с огромными массивами первичных данных практически в режиме реального времени - все это в прошлом году позволило создать необходимый запас прочности системы здравоохранения, что позволило даже на пиковых нагрузках не страдать от дефицита коечных мест, аппаратов ИВЛ, медицинских специалистов.

Но о выходе из пандемии говорить пока рано, подчеркнул министр, окончательные итоги этой работы будут подведены позднее. Не спешить снимать ограничительные меры призвала в своем выступлении на коллегии и глава антикоронавирусного штаба вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Люди сейчас расслабились, но инфекция пока с нами, и я призываю вас, уважаемые коллеги, очень осторожно снимать ограничительные меры. Конечно, все устали, но не надо забывать, что даже без пандемии апрель и май - всегда сложные сезонные месяцы заболеваемости в Российской Федерации. Это сезонные инфекции, инфекции, к которым может присоединяться COVID-19, и присоединяется. И поэтому здесь очень важно то, чего мы добились, сохранить". Тем более, что сейчас, хотя заболеваемости в России заметно ниже, чем в той же Европе, однако в последние недели наши показатели уже не демонстрируют существенного снижения.

По данным Татьяны Голиковой, по крайней мере один укол уже сделали существенно больше восьми миллионов россиян. На пунктах вакцинации замечены даже антипрививочники. Причины вакцинироваться у каждого свои. Кроме того, россияне в курсе ситуации за границей. Но чаще всего на прививочные пункты приводит инстинкт самосохранения.

В числе приоритетных задач Минздрава страны на 2021 год Михаил Мурашко назвал обеспечение устойчивости системы здравоохранения государства к инфекционным вызовам и создание программ модернизации оказания медицинской помощи зараженным пациентам. "В первую очередь нам необходимо обеспечить охват не менее 60 процентов взрослого населения страны профилактикой коронавирусной инфекции, - сказал он. - Кроме того, следует разработать новые препараты для лечения этого заболевания, создать программу по модернизации системы оказания медицинской помощи пациентам, зараженным инфекциями. В том числе и реабилитации пациентам, страдающим осложнениями после коронавируса. По данным министра количество осложнений после COVID-19 в два раза превышает число осложнений после ОРВИ.