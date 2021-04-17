Собянин: Во время пандемии надо действовать не только из медицинских соображений

Новости

Возвращающийся на Землю экипаж МКС перешел в корабль и закрыл люки 02:08
Вильфанд: В Москве летняя погода сменится похолоданием 01:43
Экипаж МКС-64 вернется на Землю 17 апреля 01:18
Пушков усмотрел в заявлении Пентагона новый виток эскалации отношений с РФ 00:39
В Мордовии арестован новый фигурант дела об убийстве депутата Еникеева 00:36
Рублев прокомментировал победу над Надалем 00:10
Контракт по доставке астронавтов на Луну выиграла SpaceX 16.04.2021
Суд отправил главу Атюрьевского района Мордовии в СИЗО 16.04.2021
Жириновский предложил способ борьбы с водной блокадой Крыма 16.04.2021
Пушков объяснил, зачем МИД назвал фамилии попавших под санкции американцев 16.04.2021
Киеву посоветовали "не нервничать" из-за закрытия части акватории Черного моря 16.04.2021
Байден сохранит рекордно низкий лимит на въезд беженцев в США 16.04.2021
Форум "Арктика - территория диалога" пройдет весной 2022 г. в Петербурге 16.04.2021
В Техасе два человека убиты в перестрелке с полицией 16.04.2021
В Госдуме оценили слова Псаки об изоляции России 16.04.2021
В Италии запустили "бесковидный" поезд 16.04.2021
Подать документы в колледж можно будет через портал госуслуг 16.04.2021
Четыре ребенка пострадали при взрыве в частном доме в Красноярском крае 16.04.2021
Более 4700 бесхозных храмов оцифруют и восстановят 16.04.2021
"Локомотив" подаст апелляцию на решение КДК РФС 16.04.2021
Истребитель Су-30 разбился в Казахстане 16.04.2021
Актриса из "Гарри Поттера" Хелен Маккрори умерла в 52 года 16.04.2021
В Петербурге отменен перчаточный режим 16.04.2021
Члены Совета Федерации отчитались о доходах 16.04.2021
Лавров: Москва может попросить сократить число американских дипломатов до 300 16.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
17.04.2021 00:49
Рубрика: Власть

Собянин: Во время пандемии надо действовать не только из медицинских соображений

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
В здании Московской мэрии на Новом Арбате, 36 прошло заседание итоговой коллегии Минздрава России. В приветствии его участникам, которое направил премьер-министр Михаил Мишустин, отмечалось, что Россия справляется с вызовами пандемии успешнее других стран. Об этом же говорил в своем выступлении и мэр Москвы Сергей Собянин. По его мнению, избежать "европейской" ситуации с коронавирусом России помогла прежде всего системная работа здравоохранения.

"Практически ни одна страна мира не смогла создать систему, когда именно как система начали работать амбулаторное первичное звено, скорая помощь, стационарная помощь, лабораторный сервис, - сказал он. - Нам это удалось, поэтому у нас и меньше всего ограничений, более спокойное прохождение пандемии, которое сохраняет экономическую активность населения, меньший удар по другим экономическим секторам".

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Собянин: Глобальное закрытие Москвы из-за пандемии не рассматривалось

Многие задаются вопросом, продолжал Собянин, почему, например, Европа, больше года живет в постоянных локдаунах? Почему у нас этого нет? И это при том, что в Германии, США, Великобритании есть прекрасные клиники и врачи, высокие технологии. Отвечая на этот вопрос, глава столицы напомнил, что в условиях пандемии коронавируса надо было принимать решение, не только исходя из "медицинских соображений", а учитывать экономическую, политическую, социальную ситуации, возможности региональных, местных властей, территориальную разбросанность, неравномерность развития медицинских организаций и экономических возможностей. Благодаря такому подходу Россия не только сохранила, но и укрепила не отдельные высококлассные медучреждения, а в целом медицинскую систему, что позволило гораздо безболезненнее и увереннее проходить все этапы пандемии: "Психологически проще переживать эту ситуацию, когда ты можешь двигаться, можешь перемещаться свободно. Когда огромное количество волонтеров, общественных организаций, государство готово обеспечить тебе поддержку. При лечении практически персональная помощь каждому пациенту, ведение его от начала заболевания до выздоровления".

Теме системного подхода в борьбе с COVID-19 во многом был посвящен и доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко. Он привел такие цифры: оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусом в стране было задействовано почти 2,5 тысячи медицинских организаций, а в период максимального подъема заболеваемости помощь оказывалась одновременно 1,3 миллиона человек. Для того, чтобы это было возможно, Минздравом России было принято более 50 актов, и это еще без учета внесения изменений и распоряжений правительства. "Одной из принципиальных задач стало содействие регионам в выстраивании медпомощи при коронавирусе - это фактически индивидуальная донастройка системы, - рассказал министр. - Созданные министерством на базе ведущих федеральных учреждений дистанционные консультативные центры анестезиологии-реаниматологии провели более 31 тысячи консультаций".

Мобилизация медперсонала, открытие новых больниц и создание "коек двойного назначения", оперативное обучение врачей, работа с огромными массивами первичных данных практически в режиме реального времени - все это в прошлом году позволило создать необходимый запас прочности системы здравоохранения, что позволило даже на пиковых нагрузках не страдать от дефицита коечных мест, аппаратов ИВЛ, медицинских специалистов.

Но о выходе из пандемии говорить пока рано, подчеркнул министр, окончательные итоги этой работы будут подведены позднее. Не спешить снимать ограничительные меры призвала в своем выступлении на коллегии и глава антикоронавирусного штаба вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Люди сейчас расслабились, но инфекция пока с нами, и я призываю вас, уважаемые коллеги, очень осторожно снимать ограничительные меры. Конечно, все устали, но не надо забывать, что даже без пандемии апрель и май - всегда сложные сезонные месяцы заболеваемости в Российской Федерации. Это сезонные инфекции, инфекции, к которым может присоединяться COVID-19, и присоединяется. И поэтому здесь очень важно то, чего мы добились, сохранить". Тем более, что сейчас, хотя заболеваемости в России заметно ниже, чем в той же Европе, однако в последние недели наши показатели уже не демонстрируют существенного снижения.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Собянин: Более миллиона москвичей получили первую прививку от COVID-19

По данным Татьяны Голиковой, по крайней мере один укол уже сделали существенно больше восьми миллионов россиян. На пунктах вакцинации замечены даже антипрививочники. Причины вакцинироваться у каждого свои. Кроме того, россияне в курсе ситуации за границей. Но чаще всего на прививочные пункты приводит инстинкт самосохранения.

В числе приоритетных задач Минздрава страны на 2021 год Михаил Мурашко назвал обеспечение устойчивости системы здравоохранения государства к инфекционным вызовам и создание программ модернизации оказания медицинской помощи зараженным пациентам. "В первую очередь нам необходимо обеспечить охват не менее 60 процентов взрослого населения страны профилактикой коронавирусной инфекции, - сказал он. - Кроме того, следует разработать новые препараты для лечения этого заболевания, создать программу по модернизации системы оказания медицинской помощи пациентам, зараженным инфекциями. В том числе и реабилитации пациентам, страдающим осложнениями после коронавируса. По данным министра количество осложнений после COVID-19 в два раза превышает число осложнений после ОРВИ.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Фото

Главное сегодня

Россия высылает пять польских дипломатов
Путин заработал почти 10 млн рублей за 2020 год
Песков отметил разногласия Москвы и Анкары по Крыму
Путин обсудил вопросы военного строительства на совещании Совбеза РФ
Продажи туров с кешбэком продолжатся до 15 июня
Владимир Путин призвал сделать прививку от коронавируса
Песков рассказал подробности телефонной беседы Путина и Байдена