В школы Якутска поступили сообщения о "минировании"

В субботу в школы Якутска поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Информация не подтвердилась, учебный процесс не прерывался, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника городского управления образования Алексея Семенова.

"В девять школ на электронную почту пришли сообщения о минировании. Оперативные службы проверили информацию, уроки не прекращались и эвакуация не проводилась", - рассказал Алексей Семенов.

Напомним, что 5 апреля из-за поступивших угроз были эвакуированы все школы Хабаровска. Взрывных устройств обнаружено не было.