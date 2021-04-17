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17.04.2021 07:09
Рубрика: Происшествия

В школы Якутска поступили сообщения о "минировании"

Текст: Артем Красиков

В субботу в школы Якутска поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Информация не подтвердилась, учебный процесс не прерывался, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника городского управления образования Алексея Семенова.

Три школы Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании

"В девять школ на электронную почту пришли сообщения о минировании. Оперативные службы проверили информацию, уроки не прекращались и эвакуация не проводилась", - рассказал Алексей Семенов.

Напомним, что 5 апреля из-за поступивших угроз были эвакуированы все школы Хабаровска. Взрывных устройств обнаружено не было.

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