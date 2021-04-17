В Башкирии собаки загрызли четырехлетнего мальчика

Страшная трагедия произошла сегодня, 17 апреля, в селе Учалинского района Башкирии. Как сообщили в республиканском СК, стая диких собак напала на четырехлетнего мальчика, когда он катался на велосипеде по улице.

От полученных травм ребенок скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

Семья мальчика характеризуется положительно.

В ведомстве добавили, что в отношении должностных лиц администрации района, ответственных за отлов бездомных животных, будет проведена проверка.