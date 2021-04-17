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17.04.2021 20:28
Рубрика: Происшествия

В Дзержинске мужчина выстрелил в ребенка из-за шумной игры в футбол

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Дзержинске возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины, выстрелившего из пневматической винтовки в незнакомого подростка, игравшего с друзьями в футбол на улице. При допросе он пояснил следователям, что дети слишком сильно шумели.

Фото: iStock
В Дзержинске двухлетний ребенок выпал из окна

Как сообщает СК по Нижегородской области, инцидент произошел вечером 16 апреля на проспекте Чкалова. Мужчина находился в своей квартире на третьем этаже. Через окно он трижды выстрелил в 16-летнего мальчика. Подросток получил ранение в щеку.

Подозреваемого удалось быстро установить. Следователи изъяли винтовку, из которой стрелял мужчина. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ - хулиганство с применением оружия. Санкция по этой статье предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до семи лет.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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