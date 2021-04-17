В Мордовии экс-глава Госкомитета по делам молодежи задержана за взятки

Экс-председатель Госкомитета по делам молодежи РМ Наталья Помелова задержана: она подозревается в получении взяток. По версии следствия, деньги передавались за включение в списки получателей субсидии на покупку жилья для молодых семей. Размеры "благодарности", получаемой чиновницей, в каждом случае составляли от 150 000 до 200 000 тысяч рублей.

Как сообщил в субботу Следственный комитет по республике, на сегодня в уголовном деле фигурантки - пять эпизодов. Кроме этого задержанная подозревается в даче взяток и посредничестве во взяточничестве, а также злоупотреблении должностными полномочиями.

- По данным следствия, в 2016-2017 годы несколько жителей республики для включения в список молодых семей-претендентов на получение государственной поддержки в виде социальной выплаты на строительство или приобретение жилья передавали взятки денежными средствами в Государственный комитет по делам молодежи Республики Мордовия, - уточнили в СУ СК РФ по РМ.

В тот период ведомство возглавляла Наталья Помелова. В 2019 году госкомитет вошел в структуру минспорта РМ и чиновница работала уже в ранге первого замминистра.

Решается вопрос об избрании для задержанной меры пресечения.

Расследование продолжается.