В Ульяновской области разъяренный бык убил двух работников фермы

16 апреля в рабочем поселке Мулловка Мелекесского района Ульяновской области произошел несчастный случай: два работника крестьянско-фермерского хозяйства погибли от нападения быка, сообщает региональное агентство ветеринарии.

Государственная ветеринарная служба приступила к расследованию инцидента. Оно проводится силами сотрудников ОГБУ "Мелекесский центр ветеринарии и безопасности продовольствия имени С.Г. Дырченкова". В частности, проведены отборы проб для исключения заболевания бешенством.

В сообщении отмечается, что при визуальном осмотре животное было клинически здоровым.