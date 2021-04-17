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17.04.2021 19:06
Рубрика: Спорт

В Шерегеше обновили рекорд по массовому спуску с горы в купальниках

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В Кемеровской области на горнолыжном курорте Шерегеш установили новый рекорд по массовому спуску в купальниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление фестиваля GrelkaFest.

Фото: Министерство спорта Сахалинской области
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В заезде приняли участие 1772 райдера. Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2019 года, тогда в мероприятии принял участие 1761 горнолыжник. В 2020 году фестиваль не состоялся из-за пандемии.

В этом году все участники мероприятия приехали из регионов России.

- Особенно приятно, что многие из участников в этом году побывали в Шерегеше впервые, "распробовав" его благодаря закрытым границам", - сообщил директор фестиваля GrelkaFest Никита Гирин.

Организаторы сообщили, что были приняты требуемые меры безопасности - бесконтактная регистрация и социальная дистанция.

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