"Черные банкиры" обналичили в Петербурге более полумиллиарда рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о раскрытии и задержании группы подпольных финансистов. По ее словам, в Санкт-Петербурге аферисты обналичивали денежные средства физических и юридических лиц для ухода от налогов.

Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. Таким образом было выведено из оборота около 508,8 миллиона рублей. А сами мошенники заработали за счет комиссионных выплат не менее 71,2 миллиона рублей.

С подпольных финансистов взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении.