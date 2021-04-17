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17.04.2021 12:46
Рубрика: Происшествия

"Черные банкиры" обналичили в Петербурге более полумиллиарда рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о раскрытии и задержании группы подпольных финансистов. По ее словам, в Санкт-Петербурге аферисты обналичивали денежные средства физических и юридических лиц для ухода от налогов.

Фото: iStock
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Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. Таким образом было выведено из оборота около 508,8 миллиона рублей. А сами мошенники заработали за счет комиссионных выплат не менее 71,2 миллиона рублей.

С подпольных финансистов взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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